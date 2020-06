Gemeente ondersteunt verenigingsleven met tien financiële maatregelen Robby Dierickx

24 juni 2020

09u20 0 Overijse Met tien financiële maatregelen wil de gemeente Overijse erkende verenigingen een duwtje in de rug geven tijdens deze coronacrisis. Het pakket van maatregelen werd dinsdagavond goedgekeurd door de gemeenteraad.

“Verenigingen zagen het ene evenement na het andere in het water vallen door het coronavirus, wat een streep door hun financiële rekening betekende”, zegt schepen van Financiën Sven Willekens (Open Vld). “Daarom hebben we een pakket van tien maatregelen samengesteld. Op die manier kunnen we tegemoet komen aan de financiële verliezen van de erkende verenigingen.”

Een greep uit het pakket: verenigingen kunnen tot 100 euro terug krijgen voor reeds gemaakte onkosten voor geannuleerde evenementen omwille van corona, erkende verenigingen zullen van 1 september dit jaar tot en met 31 augustus volgend jaar gratis gebruik kunnen maken van socioculturele infrastructuur, voor het gebruik van sportinfrastructuur vallen alle kosten van dit jaar weg, verenigingen krijgen gratis materiaal en 1,5 euro steun per zelfgemaakt mondmasker en er komt gratis busvervoer voor ‘kampuitstappen’ voor de jeugdverenigingen.

Druivenfeesten

“Ook de afgelasting van de Druivenfeesten is nefast voor de verenigingen, maar ze zullen binnenkort wel mee kunnen instappen in de campagne ‘Buitengewone Zomer’”, pikt schepen voor Evenementen Leo Van den Wijngaert (Overijse2002/N-VA) in. “Die campagne wordt het alternatief voor de afgelaste Druivenfeesten. Meer informatie geven we de komende weken prijs.”

Binnenkort krijgt de gemeente Overijse ook 400.000 euro uit het Vlaams Noodfonds. “We zullen grondig nadenken hoe we dit geld moeten verdelen. Deze middelen moeten aangewend worden om de sociale cohesie en het brede verenigingsleven in Overijse extra te helpen en te activeren”, besluit schepen Willekens.