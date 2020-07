Gemeente lost sanitair probleem aan speelplein Het Meiveld op met twee tijdelijke toiletten Robby Dierickx

10 juli 2020



Het schepencollege van Overijse heeft twee tijdelijke toiletten geplaatst aan speeltuin Het Meiveld. In normale tijden kunnen de bezoekers van de speeltuin de toiletten in cultureel centrum Den Blank of de bibliotheek gebruiken, maar die zijn omwille van de coronaregels alleen voor klanten en bezoekers toegankelijk.

Omdat er geen andere toiletvoorzieningen in de buurt van de speeltuin zijn, heeft de gemeente beslist om twee mobiele toiletten te huren. Die werden vrijdag onder het afdak aan de achterkant van de bibliotheek geplaatst en worden wekelijks geledigd door de verhuurder.