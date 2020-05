Geen optredens noch beachvolleybal: Tropiscala geannuleerd Robby Dierickx

06 mei 2020

09u18 0 Overijse Het lag uiteraard in de lijn van de verwachtingen door het coronavirus, maar nu is het ook definitief: er komt dit jaar geen Tropiscala in Overijse. Het feest van de Vlaamse Gemeenschap annuleert de optredens en het beachvolleybaltornooi.

“De annulering van het festival was een grote teleurstelling, maar komt uiteraard niet onverwacht”, klinkt het bij de organisatie. Dat er in volle coronatijden op 27 juni geen ruim duizend bezoekers verwelkomd zouden mogen worden op het Stationsplein in Overijse is overduidelijk en daarom nam het bestuur de beslissing om het evenement dit jaar volledig te annuleren. Dat betekent dus ook geen optredens, noch het gekende beachvolleybaltornooi.

“Daarnaast hadden we enkele nieuwe ideeën op tafel liggen”, aldus nog het bestuur. “Zo zou er dit jaar voor het eerst een belevingsmarkt zijn. Door samen te werken met lokale handelaars wilden we voor alle leeftijden activiteiten organiseren. Gelukkig waren nog niet alle voorbereidingen getroffen. Vanaf de start van deze coronacrisis was het organisatieteam immers extra alert.”

Na de annulering van de editie van dit jaar kijkt de organisatie al reikhalzend uit naar die van volgend jaar. “De vaten zullen extra koud staan en de dj’s zullen nog meer opgewarmd zijn.”