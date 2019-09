Geen nieuwe WK-titel voor paracyclist Kris Bosmans RDK

16 september 2019

15u45 2 Overijse Kris Bosmans is er zondag niet in geslaagd om zijn wereldtitel paracycling te verlengen. In het Nederlandse Emmen kwam hij in de derde ronde ten val en moest opgeven.

Overijsenaar Kris Bosmans was bij onze noorderburen goed gestart aan het WK en zat in derde positie achter Watson en Noble. Maar toen liep het fout. In zijn achtervolging op het duo schatte Bosmans een bocht ietwat verkeerd in. Hij raakte de grond met zijn pedaal en kwam ten val. Daarbij schoof hij in de dranghekken die langs de kant van de weg stonden. De val had zware gevolgen, want het volledige peloton snelde de Overijsenaar voorbij nog voor hij recht kon krabbelen. De paracyclist probeerde de achtervolging nog in te zetten, maar moest uiteindelijk opgeven.