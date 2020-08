Geen nieuwe waterproblemen verwacht in Overijse, al roept De Watergroep wel op om spaarzaam te zijn tijdens hittegolf Robby Dierickx

05 augustus 2020

12u49 0 Overijse Na het Na het watertekort in het Hemelvaartweekend in verschillende wijken in Overijse verwacht De Watergroep in de druivengemeente geen problemen tijdens de hittegolf van de komende dagen. Inmiddels werden extra productieputten gecreëerd, waardoor dergelijke problemen zich niet zouden herhalen.

Verschillende gezinnen in Overijse kregen in het Hemelvaartweekend plots geen water meer uit de kraan. Oorzaak was een extreme toename van het waterverbruik. Zo werd de dagelijkse maximumcapaciteit zes opeenvolgende dagen overschreden. Daarnaast zorgden ook werken aan een productiestation ervoor dat er minder waterproductie was en dat heel wat huishoudens zonder water kwamen te zitten. Nu we opnieuw voor een hittegolf staan, roept AquaFlanders, de federatie van waterbedrijven, iedereen op om spaarzaam te zijn. Niet alleen in Overijse, maar in heel het land.

Productieputten

De Watergroep verwacht evenwel niet dat Overijsenaren de komende dagen met watertekort te kampen zullen krijgen. “In mei kregen we met een uitzonderlijke situatie te maken die veroorzaakt werd door een samenloop van omstandigheden: het plotse hete weer, een extreme toename van het waterverbruik en de werken aan een productiestation”, zegt woordvoerster Lisse Elsen. “In het Hemelvaartweekend hebben we de problemen aangepakt door extra productieputten te maken. Daarmee creëerden we een verhoogde productiecapaciteit. Die moet ervoor zorgen dat er de komende dagen geen problemen opduiken. Dat neemt echter niet weg dat we spaarzaam moeten zijn, ook in Overijse.”

AquaFlanders roept op om kraanwater niet te gebruiken voor toepassingen waarvoor de kwaliteit van drinkwater niet nodig is, zoals het sproeien van gazons of het wassen van wagens.