Geen Gordelfestival, maar N-VA’ers ‘gordelen’ wel om Vlaamse Rand te steunen Robby Dierickx

03 september 2020

16u02 1 Overijse Enkele Vlaams-Brabantse N-VA-parlementsleden en bestendig afgevaardigden – waaronder ook kopstukken Theo Francken en Ben Weyts – hielden donderdagmiddag hun eigen Gordelfestival in de Druivenstreek. Door het coronavirus werd het Gordelfestival van komende zondag afgelast, maar de N-VA’ers wandelden 8 kilometer om de Vlaamse Rand te steunen.

De N-VA’ers verzamelden donderdagmiddag aan bezoekerscentrum Dru!f in het centrum van Overijse om vervolgens acht kilometer door de Druivenstreek te wandelen. “Met deze wandeltocht betuigen we, ook in deze coronatijden, onze steun aan de Gordel en haar doelstellingen”, liet kopstuk Theo Francken weten. “Onze Vlaamse Rand moet Vlaams en groen blijven. De N-VA zal steeds de voortrekker zijn in deze strijd.”

“Het Gordelfestival vindt normaal gezien elk jaar op de eerste zondag van september plaats”, pikt Vlaams minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts in. “Maar door corona is het niet mogelijk om tienduizenden Vlamingen op dezelfde dag naar de Vlaamse Rand te lokken. Toch blijven we mensen uitnodigen om onze mooie, groene en Vlaamse streek te komen verkennen.”