Geen 70ste editie Druivenfeesten door coronavirus Robby Dierickx

28 april 2020

21u15 11 Overijse Het schepencollege van Overijse heeft beslist om de Druivenfeesten af te gelasten. Ondanks dat de feesten pas in augustus zouden plaatsvinden, vindt het gemeentebestuur het onverantwoord om over zes dagen gespreid meer dan 20.000 bezoekers te ontvangen.

“Met bijzonder veel pijn in ons hart en in onze feestbenen hebben we beslist om de Druivenfeesten af te gelasten”, laat het schepencollege van Overijse weten. “In augustus al zo veel mensen tegelijk bij elkaar brengen, zou onverantwoord zijn. Op dit moment primeren de gezondheid en veiligheid van onze inwoners, verenigingen, vrijwilligers, partners en ons team.”

Een domper, want de Druivenfeesten waren dit jaar aan hun zeventigste editie toe. “We kijken nu al uit naar de editie van volgend jaar, die van vrijdag 20 tot en met woensdag 25 augustus zal plaatsvinden”, aldus nog het schepencollege. “Om toch nog van deze buitengewone zomer te genieten, zijn we momenteel volop bezig met het uitwerken van een alternatief zomeraanbod. Zonder Druivenfeesten, maar met tal van andere activiteiten die onze tafeldruif vieren en passen binnen de coronamaatregelen. Blijf nu dus nog even volhouden en de maatregelen respecteren, zodat we binnenkort buitengewoon kunnen genieten.”