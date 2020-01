Gasontploffing in keuken van restaurant Le Rustic in Jezus-Eik: “Werknemers hebben bijzonder veel geluk gehad” Robby Dierickx

16 januari 2020

15u51 38 Overijse Bij een gasontploffing in restaurant Le Rustic langs de Brusselsesteenweg in Jezus-Eik (Overijse) zijn donderdagmiddag twee lichtgewonden gevallen. De zaakvoerder en zijn moeder hebben volgens de brandweer bijzonder veel geluk gehad. De kelder en de keuken achter het restaurant zijn wel volledig vernield.

De gasontploffing deed zich omstreeks 15.25 uur voor in de kelder onder de keuken van restaurant Le Rustic langs de Brusselsesteenweg in Jezus-Eik. “De zaakvoerder en zijn moeder waren in de kelder aan het werk en botsten er op een gasfles”, vertelt brandweerofficier Emmanuel Goossens. “De eigenaar draaide de gasfles open in de veronderstelling dat er geen gas meer in zat. Al snel kwam er toch gas vrij, waarop de man de fles meteen dicht draaide en de kelder samen met zijn moeder verliet. Uiteindelijk kwam het toch tot een zware ontploffing. Toen onze ploegen ter plaatse kwamen, stond de lichtgewonde zaakvoerder ons buiten op te wachten. Hij had snijwonden op zijn armen. Zijn moeder was ongedeerd, maar verkeerde in een lichte shocktoestand. Ze werden beiden ter controle afgevoerd naar het ziekenhuis, maar hebben bijzonder veel geluk gehad. Als ze zich op het moment van de ontploffing nog in de keuken bevonden hadden, was dit ongetwijfeld veel erger afgelopen.”

Restaurant gevrijwaard

De schade aan de achterbouw van het restaurant is aanzienlijk. Het dak werd weggeblazen en de kelder en de keuken zijn volledig vernield. Het restaurant zelf bleef gevrijwaard. Ook de omliggende horecazaken liepen geen schade op. Om verkeerschaos te vermijden op en rond de Brusselsesteenweg besloot de politie de afritten Jezus-Eik op beide richtingen van de E411 af te sluiten.

Restaurant Le Rustic staat ondertussen al een tijdje te koop.