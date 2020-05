Franstalige affiches in Overijse om aan te sporen met de fiets naar Brussel te trekken verdwijnen: “Maar we staan volledig achter de boodschap” Margo Koekoekx

21 mei 2020

19u16 0 Overijse In het hart van de Druivenstreek plakken affiches in twee talen. Dat is wel frappant, omdat het gaat om affiches van de Brusselse Overheid. “Als iemand moet weten dat in Overijse enkel in het Nederlands mag geplakt worden, zijn zij het toch? Al kan ik me best inbeelden dat dit niet met kwaad opzet is”, zegt b urgemeester Inge Lenseclaes (Overijse2002/N-VA).

De burgemeester geeft de gemeentedienst dan ook opdracht om de Franstalige versie te verwijderen. “De zuil in het centrum hangt vol. Aan de ene zijde in het Nederlands en aan de andere in het Frans. Onze diensten zullen die laatste affiches dus verwijderen.”

Zoals altijd stuurt de gemeente een brief naar de eigenaars van de affiche. “Het komt wel vaker voor dat bedrijven in het Frans adverteren of een fuif een vereniging in het Engels aangekondigt. Dat gebeurt. We reageren daar elke keer op, dus gaan dat nu ook zeker doen. Wellicht besteedde de overheid de opdracht uit en heeft de uitvoerende firma dit onbewust gedaan”, klinkt het.

Achter de inhoud van de affiche staat ze wel volledig achter. De Brusselse overheid moedigt aan om meer met de fiets naar Brussel te trekken en koning auto thuis te laten staan. “En daar ben ik absoluut fan van”, sluit Lenseclaes af.