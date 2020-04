Extra testen voor WZC Mariëndal: ook bewoners getest Robby Dierickx

28 april 2020

14u53 0 Overijse Niet alleen het personeel maar ook de bewoners van woonzorgcentrum Mariëndal in Overijse zijn dinsdag getest op het coronavirus. Aanvankelijk had het rusthuis alleen testkits voor de werknemers, maar uiteindelijk werden ook testen voor de bewoners gevonden. De resultaten worden eind deze week verwacht.

Vorige week liet het Agentschap Zorg en Gezondheid weten dat alleen de 86 werknemers van WZC Mariëndal in Overijse getest zouden worden. Dankzij haar netwerk wist het rusthuis uiteindelijk bijkomende testkits te verzamelen, zodat ook alle bewoners aan een test onderworpen konden worden. Die extra tests komen van het Agentschap Zorg en Gezondheid en van het UZ Leuven.

Dinsdag werden alle personeelsleden en bewoners van Mariëndal getest. Het rusthuis verwacht dat de resultaten eind deze week bekend zullen zijn. “Als er besmettingen worden vastgesteld, zullen we overstappen op cohortzorg, om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan”, aldus de directie. “Dit wil zeggen dat we de afdelingen anders zullen indelen, waardoor besmette en niet-besmette bewoners en medewerkers van elkaar worden gescheiden zodat iedereen de best mogelijke zorg en bescherming kan blijven krijgen.”