Everzwijn overleeft aanrijding niet JMBB RDK

09 augustus 2020

13u27 0 Overijse Deze nacht is een everzwijn bezweken na een aanrijding met een voertuig op de Bergstraat. Het is onduidelijk in welke staat de bestuurder zich bevond.

Een auto kwam deze nacht in aanrijding met een everzwijn dat de weg overstak. Het dier zou nog verder gelopen zijn, maar zakte iets verderop in elkaar. De bestuurder is lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis.