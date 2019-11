Ene viswinkel na andere verdwijnt, maar Hugo (62) opent toch eigen winkel: “Mijn sterfbed zal tussen de vissen staan” Overijsenaar zit al heel zijn leven in viswereld en ziet droom met Puur Visboetiek nu uitkomen Robby Dierickx

27 november 2019

13u37 4 Overijse Het aantal viswinkels daalde de voorbije jaren zienderogen, maar in Overijse zijn ze met Puur Visboetiek sinds woensdag wel een viswinkel rijker. Opvallend: zaakvoerder Hugo Declerck blies dit jaar 62 kaarsjes uit en ziet nu pas zijn droom uitkomen. “Voor mij is dit geen sprong in het onbekende”, klinkt het. “Ik zit al zestig jaar in de viswereld en wil mijn kennis nu overbrengen op de mensen.”

Samen met zijn echtgenote Valerie Debreucker (31) opende Hugo Declerck woensdagochtend Puur Visboetiek langs de Brusselsesteenweg in Overijse. “Een droom die uitkomt en dat op mijn 62ste (lacht). Ik geef toe: ik zat al jaren met een eigen winkel in mijn hoofd, maar de zoektocht naar een geschikte locatie was niet evident. Toen we vernamen dat we hier onze zaak konden openen en er ook konden wonen, hebben we dan ook niet getwijfeld. De naam Puur Visboetiek verwijst naar de pure vis die we hier verkopen. De vis ligt namelijk amper zes uur na de vangst al in onze winkel.”

60 jaar in stiel

De Overijsenaar beseft maar al te goed dat het niet al te best meer gaat met de viswinkels in onze provincie. In 2008 telden we nog 33 winkels, vandaag blijven er nog minder dan 20 over. “Ik heb de voorbije jaren ook heel wat mensen afgeraden om met een viswinkel te starten. Ze zouden het niet lang uitgezongen hebben”, aldus Hugo Declerck. “Waarom ik er zelf dan één open? Ik zit al bijna zestig jaar in de stiel. Mijn nonkel had een viswinkel en twee boten. Dankzij zijn verhalen over de visserswereld kreeg ik de smaak te pakken. Ik volgde hotelschool en nadien reisde ik de wereld rond voor de aan- en verkoop van vis. Zo leerde ik ook heel wat traditionele vissers langs de hele Franse kust kennen. Dankzij die ervaringen voel ik me nu klaar om mijn droom om een eigen viswinkel te runnen eindelijk uit te laten komen.”

En dat op z’n 62ste, met de pensioengerechtigde leeftijd dus in zicht. “Pensioen? Daar doe ik niet aan mee (lacht). Ik zou de viswereld niet kunnen missen. Ik ben er zeker van dat mijn sterfbed tussen de vissen zal staan. Het klopt dat het redelijk zwaar is om een viswinkel uit te baten, maar ik voel me eerder 40 dan 62. Bovendien wil ik mijn klanten echte kwaliteit aan een aanvaardbare prijs bezorgen, ook al is dat hard werken. Elke ochtend sta ik vroeg op om in contact te staan met de Franse vissers, maar daar hou ik van. De liefde voor de stiel zit heel diep (lacht).”