Ene challenge na andere op sociale media, dus maakt ook woonzorgcentrum ludiek filmpje Robby Dierickx

01 april 2020

15u21 5 Overijse Foto’s uit je jeugdjaren posten, zo lang mogelijk jongleren met een bal of elkaar uitdagen om iets creatiefs te doen: sociale media staan sinds de uitbraak van het coronavirus vol met challenges. En dus springen ze ook in woonzorgcentrum Mariëndal in Overijse op de kar. In een filmpje tonen de bewoners dat alles oké is en dagen ze ook meteen drie andere rusthuizen uit.



“In deze coronatijden kunnen onze bewoners geen familie zien, dus doen ze een beroep op sociale media om contact met familieleden te houden”, zegt Senne Lauwers, animator in woonzorgcentrum Mariëndal. “Op die sociale media staan ook tal van challenges en zo kwamen we bij het idee om zelf een ludiek filmpje te maken.”

Woensdagochtend werden de beelden ingeblikt en gemonteerd tot een filmpje van één minuut. Vervolgens werd het online gezet op de Facebookpagina van het woonzorgcentrum. “Nu roepen we drie andere rusthuizen – Den Dumberg in Hoeilaart, Ter Meeren in Neerijse en Sint-Bernardus in Bertem – op om hetzelfde te doen”, aldus nog Senne Lauwers. “Met het filmpje tonen we aan dat het ondanks de bizarre tijden toch nog leuk kan zijn in een woonzorgcentrum. Voor de bewoners is het een leuke manier van ontspannen en ondertussen kunnen de familieleden genieten van het acteertalent van onze bewoners. (lacht)”

