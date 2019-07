Ely en Bernadette vieren gouden bruiloft RDK

13 juli 2019

09u18 0

Ely Vandervaeren en Bernadette Nicks uit Overijse hebben onlangs hun gouden bruiloft gevierd. Ze leerden elkaar tijdens hun studies kennen en stapten in 1969 in het huwelijksbootje. Nadien kregen ze twee kinderen en vier kleinkinderen.

Ely was directeur bij een Amerikaans bedrijf en was er verantwoordelijk voor Afrika, het Midden- en het Verre Oosten. Bernadette werd professor aan een hogeschool. Vandaag is het gouden echtpaar nog zeer actief, want met hobby’s als fietsen, golfen, tennissen en skiën zitten Ely en Bernadette niet vaak stil.