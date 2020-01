Eindejaarsconference Bert Gabriëls met lokale toets in CC Den Blank Robby Dierickx

30 januari 2020

12u47 0

Op vrijdag 31 januari staat stand-upcomedian Bert Gabriëls met zijn eindejaarsconference op het podium in CC Den Blank in Overijse. Hij brengt er een overzicht van politiek en economie in binnen- en buitenland, de staat van het klimaat, het dagelijks leven in de cybermaatschappij, de perikelen van de hedendaagse papa en elke hype die 2019 ons te bieden had. Ook lokale gebeurtenissen passeren de revue.

Door de recente bekentenissen van Koning Albert dat hij wel degelijk de vader van Delphine Boël is, moest Bert Gabriëls zijn show deels aanpassen. “Was er de voorbije weken nog een zekere spanning rond het onthullen van de envelop met de resultaten van het DNA-onderzoek, dan heeft onze koning die met zijn spontane bekentenis deze week weggenomen”, aldus de stand-upcomedian. “Pas op, ik ben blij dat Delphine en bij uitbreiding ‘wij allemaal’ nu weten wie haar echte vader is. Vrijdag zit dat grote koninklijke nieuws in mijn aangepaste, laatste show.”

Wie er vrijdagavond nog bij wil zijn, kan één van de laatste tickets bemachtigen via http://www.denblank.be/kalender/eindejaarsconference/.