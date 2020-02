Eerste weekend in Chalet Maleizen was geslaagd MKV

09 februari 2020

21u57 0 Overijse Het doel van het bouwen van de chalet was om de mensen van Maleizen weer buiten te krijgen. En daar zijn de Dorpsraad, de Ouderraad van de school en de Chiro van Maleizen tijdens het eerste weekend al in geslaagd, vernemen we van Geert Van Aerschot.

“De eerste twee avonden konden we telkens rekenen op een opkomst van ongeveer 60 tot 70 personen.” Vrijdag konden mensen er terecht voor een party met muziek van de 80's en 90's, zaterdag was het dan de beurt aan de ‘Faute Partie’ met gelijknamige muziek. “We hadden 2uur als uiterste sluitingsuur in ons hoofd. Gezien we hier niet echt van isolatie kunnen spreken en wel wat rekening willen houden met de buren. Maar het was moeilijk om iedereen weer buiten te krijgen en we strandden eerder tussen twee en drie ‘s nachts. Van het eerste weekend zijn we dus al zeker tevreden en we zijn al volop bezig met het komende weekend”, klinkt het tevreden.

Openlucht les

Afgelopen week gaven twee juffen van de parochieschool hier openluchtles in de chalet. De initiatiefnemers willen in de eerste plaats een gevarieerd aanbod brengen opdat er voor elke leeftijd wat wils is te vinden. “In de vooravond komen soms ook kinderen mee. Als zij naar huis willen omdat ze moe zijn willen de ouders nog blijven. Een goed teken dat het plezant is”, aldus Geert.

De Dorpsraad, de Ouderraad van de school en de Chiro van Maleizen bouwden de bestaande kiosk om tot chalet met herbruikbare materialen. Benieuwd naar welke activiteiten nog op het programma staan? Neem dan een kijkje op de Facebook pagina.