Eerste vrouwelijke agent Overijse met pensioen: "Nu het eerste jaar Druivenfeesten zonder Chris waren aangebroken, gaan de feesten niet door. Symbolischer kan het niet zijn"

04 mei 2020

11u00 0 Overijse Chris Van Eyck, de eerste vrouwelijke politieagent in Overijse en vandaag eerste hoofdinspecteur, is vrijdag met pensioen gegaan. Liefst 43 dienstjaren heeft ze bij de lokale politiezone Druivenstreek op haar teller staan, en daar houdt ze veel mooie herinneringen aan over. “Ik kon al vier jaar eerder met pensioen, maar kon het werk niet missen.”

Haar collega’s noemen Chris een monument bij de politiezone Druivenstreek. In 1977 ging Chris aan de slag bij de politiezone, en werd daarmee de eerste vrouwelijke agent in Overijse. 43 jaar lang zette Chris zich dagelijks in voor haar zone, maar daar kwam afgelopen vrijdag een eind aan, met spijt in het hart. Zaterdag 2 mei zou dat pensioen ook gevierd worden in Huldenberg, maar door de huidige gezondheidscrisis werd het feest afgeblazen. “Al drie keer had ik de zaal voor mijn pensioenfeest vastgelegd”, vertelt Chris. “Twee keer heb ik de zaal afgezegd omdat ik toch nog wat langer wou blijven en de doortocht van de Tour niet wou missen. Dus dacht ik: ‘Waarom dan ook niet blijven voor de Druivenfeesten en de druivencross in december?’ In de winter met pensioen gaan was trouwens ook geen optie. Mijn voornemen was uiteindelijk om afscheid te nemen na de Brabantse Pijl.”

“Deze keer stond mijn besluit vast”, vertelt Chris. “Ik kon al vier jaar eerder met pensioen, maar kon het werk niet missen. Ik heb mijn werk tot de laatste dag graag gedaan en ben nog met enige tegenzin gestopt.”

Opleiding was toen nog niet verplicht en van de commissaris mocht ik zelfs die opleiding niet volgen. Samen met een man in een combi zitten mocht toen niet van de commissaris. Chris Van Eyck

Eerste vrouwelijke agent

Chris begon op 1 april 1977 als administratief bediende in het toenmalige commissariaat ‘Den bonten os’. Twee jaar later voelde Chris dat ze meer wou, en legde ze een examen voor de functie van politieagent af. “Alhoewel ik dat aanvankelijk niet zo zag zitten. Ik was namelijk pas moeder geworden van een tweeling.”

Chris legde het examen met succes af en werd zo de eerste vrouwelijke agent van Overijse. “Opleiding was toen nog niet verplicht en van de commissaris mocht ik zelfs die opleiding niet volgen. Samen met een man in een combi zitten mocht toen niet van de commissaris. Van mijn collega André zaliger kreeg ik uitgebreid les in verkeer regelen. Tijdens mijn eerste jaren heb ik het vreemdelingenregister met collega Roger zaliger bemand, later kwam daar ook nog het strafregister bij.”

Verkeersles

Chris werd door de jaren heen steeds meer ingezet voor zaken waarbij kinderen betrokken waren. Ze volgde een opleiding audiovisueel verhoor van kinderen. Daarnaast gaf Chris ook verkeersles aan kinderen. “Verkeersles in de scholen geven was ook een opdracht voor een vrouw, dacht men toen. Met collega Jan heb ik een fietsbehendigheidspiste gemaakt. De schrijnwerker van de gemeente Pierreke heeft ons daar destijds bij geholpen, samen met de leerlingen van het Gito.”

“We trokken vervolgens met de aanhangwagen naar de verschillende scholen van Overijse, en later ook in Hoeilaart. We deden fietstochten met haltes om de gevaarlijke punten te bespreken. De parking van de Leegheid was een vast patroon in de maand mei. Een fietsexamen voor het 6de leerjaar hoorde daar ook bij.”

Slachtoffers

“Na de zaak Dutroux werd de dienst Slachtofferbejegening opgestart. Er werd dus werk gemaakt van nazorg voor de slachtoffers van misdrijven. Criminologe Sofie Heurckmans werd daarbij aangeworven. Zij heeft de ankers uitgezet voor een goede start. De interpolitiezone Hoeilaart Overijse, de politie en de rijkswacht samen, was dan een feit.”

“Ik heb veel meldingen van slecht nieuws gedaan, en zo ook heel veel leed en huislijke moeilijkheden meegemaakt. Ik heb veel naar mensen geluisterd en samen met hen naar oplossingen gezocht of hen doorverwezen naar het CAW.”

We klopten diensten met een kogelwerende vest in temperaturen die regelmatig eens boven de dertig graden gingen, en dat zonder gezeur, terwijl de feestgangers in korte broek door de straten kuierden. Chris Van Eyck

Druivenfeesten

De dag dat Chris in dienst trad, kreeg ze onmiddellijk te horen dat er tijden de Druivenfeesten geen verlof werd genomen, en daar hield Chris zich aan. “Er is geen enkele stoet zonder mij doorgegaan. De reuzen van Overijse en hun dragers zijn mij dan ook zeer dierbaar. Ik heb daar veel bewondering voor. Vroeger liep ik mee, op kop van de stoet. We klopten diensten met een kogelwerende vest in temperaturen die regelmatig eens boven de dertig graden gingen, en dat zonder gezeur, terwijl de feestgangers in korte broek door de straten kuierden.”

“Chris was er veertig keer zonder onderbreking bij”, zegt haar collega Marc Verheyden. “En nu het eerste jaar druivenfeesten zonder Chris waren aangebroken, gaan de feesten niet door. Symbolischer kan het niet zijn.”

Nu Chris de job verlaat, wil ze nog een warme oproep doen naar jongeren om de uitdaging bij de politiezone Druivenstreek aan te gaan. De politiezone is immers op zoek naar nieuwe actieve, vlotte, enthousiaste medewerkers met pit.