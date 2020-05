Eerst het coronavirus, nu probleem met asfaltwapening: werf in S-bocht ligt opnieuw stil Handelaars hopen dat werken afgerond zijn alvorens ze deuren opnieuw mogen openen Robby Dierickx

04 mei 2020

12u20 0 Overijse Ze hadden eigenlijk al ruim twee weken klaar moeten zijn, maar nadat eerst het coronavirus de werken aan de S-bocht in het centrum van Overijse stil legde, is er nu een probleem met de asfaltwapening. Daardoor liggen de werken opnieuw voor onbepaalde tijd stil. De handelaars zijn het stilaan beu. “Hopelijk is alles klaar wanneer wij onze deuren opnieuw mogen openen”, klinkt het misnoegd.

Begin maart startte een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de vernieuwing van het wegdek in de S-bocht op de Brusselsesteenweg in het centrum van Overijse. Over een afstand van 700 meter wordt het wegdek er volledig vernieuwd. De werken zouden normaal op 20 april afgerond worden, maar op 19 maart werd beslist om alle activiteiten op de werf stil te leggen door de uitbraak van het coronavirus. Bedoeling was om de werkzaamheden op 21 april te hervatten, maar dat gebeurde niet. De oorzaak? Bij een kwaliteitscontrole werd volgens AWV vastgesteld dat er een technisch probleem met de asfaltwapening was. “Zo’n controle is nodig om te vermijden dat we binnen vijf à zes jaar alle werken opnieuw moeten uitvoeren”, verduidelijkt Carla Cox van AWV. “De aannemer stelt alles in het werk om de werf zo snel als mogelijk op te starten en de vooropgestelde einddatum van eind mei te halen.”

Onderleverancier

Volgens Sven Willekens (Open Vld), schepen van Openbare Werken in Overijse, is er evenwel een probleem met de levering van de wapeningsnetten. “De aannemer bestelde die netten bij zijn onderleverancier, maar die liet weten dat het materiaal momenteel nog vast zit in het buitenland. Er wordt nu gekeken hoe we snel tot een oplossing kunnen komen.”

Ondertussen kregen zowel de gemeente als AWV reeds de vraag om de S-bocht tijdelijk toegankelijk te maken voor het verkeer. “Maar dat is onmogelijk”, laat Carla Cox weten. “Toen de werf stil lag door het coronavirus werd duidelijk waarom. Omdat verschillende mensen het verbod aan hun laars lapten, werd de onderlaag kapot gereden. Daardoor moest de aannemer al herstellingswerken uitvoeren. Voorlopig mag er dus niet door de werfzone gereden worden.”

Aan huis leveren

De handelaars, die al sinds begin maart moeilijk bereikbaar zijn en het bovendien door het coronavirus zwaar te verduren krijgen, betreuren de vertraging. “Het is momenteel echt niet evident werken”, zegt Tania Missotten van Taverne De Met. Nog voor het coronavirus tot een sluiting van de horecazaken leidde, besloot ze haar sluitingsdag te schrappen, kortingen in te voeren en zelfs fuiven en karaokeavonden te organiseren om het financiële verlies te beperken. Door de uitbraak van COVID-19 viel dat alles in het water. “We hebben inmiddels een take-awaydienst opgestart, maar we zijn moeilijk bereikbaar. Vooral oudere klanten haken daardoor af. Daarom leveren we onze gerechten in de mate van het mogelijke bij hen thuis. Maar het is duidelijk dat we momenteel een moeilijke periode beleven. We hopen dan ook dat de werken in de S-bocht klaar zullen zijn nog voor we onze deuren mogen heropenen”, besluit Tania.