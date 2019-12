Echtgenote beschuldigde staat pal achter hem WHW

10 december 2019

18u11 0 Overijse In het genocideproces voor het Brussels assisenhof blijven de getuigenverhoren elkaar opvolgen. Vandaag was het de beurt aan zijn echtgenote. Zij steunt haar man voor 100%. “We zagen onze buren graag. Hoe zouden we hen dan kwaad hebben willen doen?”

De vrouw volgde de verklaring van haar man, ook al is er twijfel over sommige van zijn verklaringen. Zo beweert de familie Sisi, die Neretsé volgens het openbaar ministerie zou aangegeven hebben bij militairen waardoor ze gedood werden, dat ze Neretsé na ‘90 niet meer zagen. “In 1991 waren ze nog . bij ons thuis bij het doopfeest van een van onze kinderen”, aldus Neretsé, gesteund door zijn echtgenote. Ook de rol van de bediende emanuel kwam ter sprake. Volgens overlevenden was hij aanwezig toen de militairen het vuur openden. “We hebben nooit een bediende met die naam gehad”, aldus zijn vrouw. Wat niet in het voordeel van de vrouw spreekt is dat ze tijdens ondervragingen in 2011 over veel onderdelen een andere uitleg gaf. De geloofwaardigheid van haar is volgens de burgerlijke partijen dan ook twijfelachtig.

Fabien Neretsé, een 71-jarige Rwandees die in Frankrijk woont, staat terecht voor genocide en oorlogsmisdaden. Hij wordt ervan beschuldigd mededader te zijn van de moord op een onbepaald aantal mensen, van wie er dertien geïdentificeerd zijn. Onder hen Claire Beckers uit Overijse, haar man Isaïe Bucyana en hun dochter Katia. Ook zou hij vanaf half april 1994 in zijn geboortedorp Mataba een Interahamwe-militie hebben opgericht, onderhouden en gefinancierd, een militie die volgens de aanklacht verantwoordelijk is voor talrijke misdaden.