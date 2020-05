Duo neemt de benen na ongeval met vrachtwagen SHVM RDK

18 mei 2020

11u23 3 Overijse De lokale politie Overijse heeft zondag een zoekactie opgezet nadat twee personen de benen namen bij een ongeval met een vrachtwagen. Een van hen is nog steeds zoek.

Aan afrit 3 ter hoogte van Overijse reed een bestuurder gisteren in op een vrachtwagen. De twee inzittenden beslisten na het ongeval om te vluchten. Een van hen kon al snel teruggevonden worden. “Ondanks de inzet van een helikopter, kon de tweede man niet teruggevonden worden”, klinkt het bij de politiezone. “We weten nog steeds niet waarom ze op de vlucht sloegen aangezien het voertuig in orde was. De ene persoon is na het contact met de dienst Vreemdelingenzaken mogen beschikken en zal nog verhoord worden in het kader van het ongeval.”