Druivencross brengt heel wat verkeerswijzigingen met zich mee Robby Dierickx

11 december 2019

09u02 0 Overijse Nu zondag wordt de Druivencross – de moeder aller crossen – in Overijse gereden. Door die veldrit zijn er echter heel wat verkeersmaatregelen in de druivengemeente.

Van zaterdag 8 uur tot en met zondag 22 uur is er op het Begijnhofplein, in de Begijnhofstraat, de Loensdelleweg, de kasseiweg naar het voetbalveld en de parkings, de Zagerijstraat en de aangrenzende parkings een verbod voor alle verkeer. In het laatste deel van de Loensdelleweg wordt tweerichtingsverkeer ingesteld voor plaatselijk verkeer. Op zondag van 6 tot 22 uur mag er niet in de Emile Carelstraat, de J. Bt. Dekeyserstraat, het Stationsplein, de Dr. J.P. Dieudonnéstraat, de Molendreef, het Watermolenplein en het einde van de Heurkstraat net voor de sporthal gereden worden.

Weinig parkeerplaatsen

In de Processiestraat en het Borchthof wordt het eenrichtingsverkeer dan weer omgedraaid op zondag tussen 6 en 22 uur. In diezelfde periode wordt op het Schavei en in de Heuvelstraat eenrichtingsverkeer ingesteld van de Brusselsesteenweg naar de Heuvelstraat en in diezelfde straat van de Gebroeders Danhieuxstraat naar het Eeuwfeestplein. Het schepencollege laat weten dat het niet gemakkelijk zal zijn om een parkeerplaats te vinden.

Voorts zijn er allerlei omleidingen rond het parcours. Zo wordt het verkeer in de Stationsstraat omgeleid via de Gebroeders Danhieuxstraat en de Heuvelstraat. Het doorgaand verkeer van meer dan 3,5 ton op de Fr. Verbeekstraat naar het centrum van Overijse moet via de Terspautlosweg en de Sint-Annastraat. Het Stationsplein kan in beide richtingen overgestoken worden vanuit de Jean Tombeurstraat en de Frans Verbeekstraat. De omleidingen van bussen 830 en 395 van De Lijn staan op het overzichtsplan op www.overijse.be/cross.