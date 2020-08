Druif-in cinema laat je in je bubbel genieten van films in openlucht Robby Dierickx

16 augustus 2020

09u15 1 Overijse Vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat is dit weekend het decor van een openlucht cinema. Zaterdagavond stond de eerste film op het programma, op zondag volgen er nog drie.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Nu de Druivenfeesten in Overijse afgelast zijn door het coronavirus, stelde het gemeentebestuur samen met de inwoners het alternatieve zomerprogramma ‘Buitengewone Zomer’ op. Eén van de activiteiten is de Druif-in cinema op Kamp Kwadraat. Inwoners kunnen er dit weekend in hun bubbel genieten van een openlucht film. Op zaterdagavond werd La La Land er vertoond, zondag staat De Leeuwenkoning (10 uur), Toy Story 4 (15 uur) en 1917 (20.30 uur) gepland. De Leeuwenkoning en 1917 zijn helemaal uitverkocht. Inwoners die de films wilden bijwonen, moesten zich immers op voorhand inschrijven. De toegang was gratis.

In Den Ottobus kunnen bezoekers terecht voor een hapje en een drankje.