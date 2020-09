Dru!f zoekt vrijwillige onthaalmedewerkers om toeristen welkom te heten Robby Dierickx

07 september 2020

09u22 0 Overijse Nu we massaal in eigen land blijven door het coronavirus, zijn we ook steeds meer toerist in eigen land. Dat voelen ze ook in Overijse, waar ze steeds meer toeristen over de vloer krijgen. Om hen welkom te heten, is de gemeente op zoek naar onthaalmedewerkers voor bezoekerscentrum Dru!f.

Tijdens het toeristisch seizoen tussen april en oktober ontvangt Dru!f meer dan 5.000 bezoekers, waaronder dagjestoeristen, scholen en groepen. Om het bezoekerscentrum vlot draaiende te houden, is de gemeente op zoek naar nieuwe onthaalmedewerkers. Vanaf dinsdag loopt er een gratis opleiding tot toeristisch onthaalmedewerker. In zes lessen leren deelnemers over de bezienswaardigheden in Overijse en de werking van het bezoekerscentrum.

Als onthaalmedewerker ben je het aanspreekpunt voor toeristen. Je zorgt ervoor dat bezoekers van Dru!f zich welkom voelen en je maakt hen wegwijs in het bezoekerscentrum en in de Druivenstreek. Je verkoopt wandel- en fietsbrochures, geeft informatie over bezienswaardigheden, of waar je lekker kan eten en kan overnachten. Je ontvangt ook klassen en speelt een educatief spel met hen. Je promoot Overijse op toeristische beurzen. Vrijwilligers krijgen een vrijwilligersvergoeding per gewerkte dag.

Meer informatie vind je hier.