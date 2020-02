Dronkenman bedreigt politie met...vliegenmepper WHW

13 februari 2020

15u42 0 Overijse Een 41-jarige man uit Overijse riskeert 18 maanden cel voor partnergeweld en weerspannigheid.

Op 22 september 2019 belde de zus van beklaagde V.M. de politie. Haar broer was stomdronken en dus ook zeer agressief. Een patrouille kwam ter plaatse en er ontspon zich een kat en muis-spel tussen M. en de agenten. “Meneer haalde meteen uit met zijn vuisten maar trof gelukkig geen doel; De agenten hielden de salontafel tussen hen en de agressieve man waardoor er wat afstand bleef tussen hen”, aldus het parket. Uiteindelijk haalden de agenten hun pepperspray boven om hem tot kalmte aan te manen. Het omgekeerde gebeurde echter want de man greep een vaas en wilde hem naar de verbalisanten gooien. Hij was echter dermate dronken dat de vaas uit zijn handen glipte en op de grond viel. Een tweede ploeg kwam bijstand verlenen maar nog bedaarde de man niet. Hij greep een vliegenmepper en sloeg hiermee op de hoofden van de agenten. Ook greep hij zijn ex-vriendin, die aanwezig was en hem wilde kalmeren, bij de keel. “Uiteindelijk hebben ze hem gearresteerd en letterlijk naar buiten gedragen”, aldus het parket, “meneer moet dringend zijn alcoholprobleem aanpakken of er gaat nog eens iets echt ernstigs gebeuren.” De verdediging vraagt om een werkstraf. “Hij was zo zat dat er nooit echt dreiging was”, klonk het. Uitspraak op 27 februari.