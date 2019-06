Drone moet op zoek naar mankementen gemeentelijke gebouwen Robby Dierickx

13 juni 2019

08u54 0 Overijse Inwoners van Overijse moeten niet schrikken wanneer ze vrijdag een drone boven negen gemeentelijke gebouwen zien vliegen. De gemeente schakelt de drone namelijk in om de staat van de daken en enkele moeilijk bereikbare plaatsen te controleren.

De voorbije maanden werden alle gemeentelijke gebouwen bestudeerd en geanalyseerd in het kader van de opmaak van het gemeentelijk gebouwbeheersplan. De screening is zo goed als afgerond, enkel de moeilijk te bereiken plaatsen en de daken moeten nog bekeken worden. Daarom stuurt het schepencollege vrijdag een drone de lucht in. Het toestel zal beelden maken van het administratief centrum De Vuurmolen, sporthal Den Heurk, de bibliotheek, cultuurcentrum Den Blank, OCMW-gebouw Den Blijk, de Markthal, de gemeentelijke basisschool van Overijse, het GITO en jeugdhuis De Pit.

Nadien wordt een rapport van de doorlichting opgesteld, waaruit zal moeten blijken welke investeringen de gemeente moet doen om de gebouwen de komende dertig jaar te onderhouden, te beheren en te behouden in hun huidige staat.