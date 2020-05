Drive-in voor waterbedeling gestart: “Denk ook aan minder mobiele buren alstublieft” Margo Koekoekx

22 mei 2020

20u24 0 Overijse Waterbedeling gaat van start. Voor de tweede avond op rij vallen hooggelegen gebieden in Overijse zonder water. Watermaatschappij De Watergroep leverde vanavond meer dan twee vrachtwagens met bidons van 10 liter drinkbaar water. Mensen die zonder water zitten of die iemand kennen in Overijse met dat probleem, kunnen een bidon van 10 liter afhalen per twee gezinsleden.

Vanaf 20u30 kunnen mensen waterbidons afhalen in de geïmproviseerde drive-in aan de brandweerkazerne. “De politie zal iedereen die komt afhalen registreren. Wij roepen ook op tot burgerzin: denk aan mensen in je straat die niet met de auto naar de kazerne kunnen verplaatsten. Voor hen kan je ook water afhalen en dan registreren we dat mee”, zegt burgemeester Inge Lenseclaes (Overijse2002/N-VA).

De oorzaak is de aanhoudende droogte, een verdubbeling van het watergebruik en werken aan de infrastructuur bij De Watergroep. Door die drie zaken kan de watertoren 's nachts onvoldoende bijgetankt worden. Na het weekend zou alles weer op pijl moeten zijn. “Volgens De Watergroep zou het morgen al in orde moeten zijn als echt iedereen uit de hele regio spaarzaam is met water”, haalt Lenseclaes aan.