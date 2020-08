Drie zebrapaden en wegversmallingen vormen eerste stap van masterplan Jezus-Eik Robby Dierickx

12 augustus 2020

14u28 0 Overijse In het najaar krijgt de Brusselsesteenweg in Jezus-Eik drie extra zebrapaden. Daarnaast komen er ook wegversmallingen om het snelweggevoel te bannen. Die aanpassingen vormen de eerste stap van het masterplan.

De drie zebrapaden komen respectievelijk ter hoogte van de Kapucijnendreef, het braakliggend terrein en de Houthakkersdreef in Jezus-Eik. Tegelijkertijd wil de gemeente snelheidsduivels in het dorpscentrum afremmen. Daarom wordt de rijbaan er versmald en zullen wagens moeten uitwijken voor verschillende bomen en plantvakken. Het parkeren zal er mogelijk blijven, maar wordt anders ingericht. Met deze veranderingen wordt de eerste stap in de uitvoering van het masterplan Jezus-Eik gezet.

Dat masterplan kwam er enkele jaren geleden na verschillende overlegmomenten met inwoners, horeca, de dorpsraad en de jeugd van Jezus-Eik. Bedoeling van het plan is het gehucht opnieuw een aangenaam dorpsplein te geven, waar de horeca kan bloeien en de beleving van het Zoniënwoud een belangrijke rol krijgt.

Brabandtlaan

Over de volgende fases van het masterplan geeft de gemeente later meer uitleg. Op termijn zou het dorpscentrum wel minder verkeer moeten slikken. Zo wordt er nagedacht om het op- en afrittencomplex van de E411 te verplaatsen naar de Brabandtlaan. Op het huidige complex moeten automobilisten keren die van de Brusselse ring uit de richting van Waterloo komen en richting Brussel willen. Daardoor krijgt het dorpscentrum van Jezus-Eik heel wat verkeer te slikken. Ook de herinrichting van het nabijgelegen Leonardkruispunt ligt op tafel.