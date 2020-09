Drie straten krijgen gescheiden rioleringsstelsel: werken duren tot eind april Robby Dierickx

24 september 2020

13u55 0 Overijse In de Hagaardbosweg, de Kalfsborreweg en de Alf. Moerenhoutstraat in Overijse starten op donderdag 1 oktober ingrijpende rioleringswerken. Tot begin april wordt er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, zodat het afval- en het regenwater van mekaar gescheiden worden.

De werken in de Hagaardbosweg, Kalfsborreweg en de Alf. Moerenhoutstraat (tussen de Molendreef en huisnummer 36) kaderen in het plan van de gemeente Overijse en Aquafin om de IJse verder te saneren en het uitbouwen van het rioolnet. Ze passen in het grotere geheel van projecten langs de IJse, een ecologisch waardevolle waterloop die is aangeduid als prioritair te saneren voor de vismigratie.

Zo zal het zuivere regenwater na de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel rechtstreeks naar de IJse lopen, terwijl het afvalwater in een verzamelriool belandt en afgevoerd wordt naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Huldenberg. Nadien wordt het gezuiverde water geloosd in de IJse.

Fases

Er zal de komende maanden in verschillende fases gewerkt worden. Zo start de aannemer op donderdag 1 oktober in de Hagaardbosweg, tussen de Kalfsborreweg en de Alf. Moerenhoutstraat. Begin november beginnen de werken in de Kalfsborreweg, waar eind maart de wegenis wordt aangelegd. Vermoedelijk midden november wordt de werf in de Alf. Moerenhoutstraat opgestart, inclusief het kruispunt met de Molendreef. Volgens de planning moeten de werken tegen eind april afgerond worden, al hangt alles van het weer af.

Meer over Alf

Aquafin

Hagaardbosweg

Huldenberg

IJse

IJse

Kalfsborreweg

Moerenhoutstraat