Dorpsraad Jezus-Eik wanhopig: “Opnieuw wordt Leonardkruispunt vergeten in optimalisatieplannen Brusselse ring” Robby Dierickx

09 september 2019

14u41 2 Overijse Met een ludiek filmpje trekt de dorpsraad van Jezus-Eik aan de alarmbel voor wat het Leonardkruispunt in Overijse betreft. Volgens de dorpsraad wordt het drukke kruispunt in de vernieuwingsplannen van het oostelijk gedeelte van de Brusselse ring “angstvallig ontweken”. Dat wordt echter weerlegd door de Werkvennootschap. “Met quick wins wordt het Leonardkruispunt veiliger gemaakt”, klinkt het.

Al jaren kreunt het centrum van Jezus-Eik onder de verkeersdrukte. Het horecaplein maakt immers deel uit van de ‘tijdelijke’ omleiding voor wie op de E411 vanuit Brussel komt en de buitenring richting Zaventem op wil. Op het Leonardkruispunt kan namelijk alleen rechtsaf afgeslagen worden. Daardoor moet iedereen die richting Zaventem wil de afrit Jezus-Eik nemen om daar te keren en via het horecaplein de E411 opnieuw op te rijden en wat verderop voor de buitenring te kiezen. “Hierdoor staat de Brusselsesteenweg, die dwars door het centrum van ons dorp loopt, elke dag helemaal vast”, weet Pips Luppens, voorzitter van de dorpsraad van Jezus-Eik. “De heraanleg van het oprittencomplex in Jezus-Eik kent verschillende bestudeerde scenario’s, maar de politiek weigert een keuze te maken, waardoor de inwoners van alle betrokken wijken al jaren in onzekerheid leven.”

Ontnuchtering

Maar een jaar geleden kregen de inwoners van Jezus-Eik plots hoop toen Vlaanderen via de grootschalige campagne ‘Werken aan de ring’ liet weten dat het oostelijk deel van de ring – tussen Wezembeek-Oppem en Waterloo – onder handen genomen zou worden. “Hoewel het geheel was overtrokken door een zweem van onduidelijkheid, keken we uit naar de eerste resultaten”, aldus nog Luppens. “De ontnuchtering was evenwel groot toen bleek dat Jezus-Eik en het Leonardkruispunt weer niet aan de beurt zijn. Het grootste knooppunt wordt angstvallig ontweken. De heraanleg van het Leonardkruispunt, de verplaatsing van het op- en afrittencomplex en de reorganisatie van de Brusselsesteenweg zijn drie dossiers die wel degelijk bijdragen tot een structurele oplossing. Ze gaan niet alleen de leefbaarheid in deze regio opkrikken, maar de dossiers leiden ook tot een sterk verbeterde mobiliteit voor iedereen die langs deze verkeerswisselaar moet.”

Om de ernst van de zaak onder de aandacht te brengen, lanceerde de dorpsraad een ludiek filmpje met beelden van de dagelijkse problemen. Bij de Werkvennootschap, de instantie die bezig is met de optimalisatie van de Brusselse ring, weerlegt men dat het Leonardkruispunt en het centrum van Jezus-Eik vergeten werden. “Zo hopen we de leefbaarheid met zogenaamde quick wins te verbeteren”, zegt woordvoerder Marijn Struyf. “De meest opvallende is het mogelijk maken van linksaf te slaan voor wie uit Brussel en uit Namen komt. Via fly-overs (zeer lang en hoog viaduct, red.) zal het verkeer over het Leonardkruispunt kunnen rijden. Dat zal echter wel pas ten vroegste in 2022 het geval zijn. In een later stadium wordt het hele kruispunt aangepakt, maar een timing hiervoor is er nog niet. Voorts werken we samen met Natuur en Bos om enkele quick wins in het centrum van Jezus-Eik door te voeren. Ik denk dan aan een snelheidsverlaging en wat meer groen.”