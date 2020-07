Domme inbrekers riskeren 3 jaar cel Wouter Hertogs

06 juli 2020

16u27 0 Overijse Twee mannen die in april op heterdaad betrapt werden bij een inbraak in Overijse riskeren 3 jaar cel. Erg slim ging het duo niet te werk. Zo droeg een van hen een zeer opvallend petje bij de inbraken en droegen ze beiden kleren die afkomstig waren van een eerdere inbraak.

D. en E. werden ingerekend in de nacht van 17 op 18 april. Uit een wagen die op de oprit van een woning geparkeerd stond, hadden ze de afstandsbediening van de garage gestolen en waren daarmee de woning binnengedrongen. Toen de politie nog diezelfde nacht ter plaatse kwam, zagen de agenten op de beelden van bewakinscamera’s dat één van de inbrekers een opvallende pet ophad. Even later kon de politie aan een andere woning in dezelfde buurt de man met de pet en zijn kompaan oppakken. “Ook bij die tweede woning hadden ze proberen inbreken”, zei het parket. “D. had een voetbalshirt aan dat enkele weken eerder bij een andere inbraak in Hoeilaart gestolen was, en E. had voetbalschoenen aan die toen ook gestolen waren. De twee hadden ook materiaal bij dat in de weken voordien gestolen was uit een bestelwagen in Overijse.”

Zware straffen zijn nodig

Diezelfde nacht waren in Overijse nog twee inbraken gepleegd, onder meer in een manège. Ook hiervoor waren de twee verantwoordelijk. Bovendien was E. eind 2019 ook al opgepakt in Overijse in het gezelschap van een derde man en toen in verband gebracht met nog andere diefstallen. “De beklaagden hebben geen enkel respect voor andermans eigendom. Zware straffen zijn nodig”, aldus het parket, dat 3 jaar cel vorderde voor D. en E. en 12 maanden cel voor de derde man, die verstek liet gaan. De advocaten van D. en E. pleitten voor gevangenisstraffen met uitstel. Uitspraak op 15 juli.