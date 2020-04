Dion Cools in lockdown in Denemarken: “Het is hier beter vertoeven dan in België” DCO

21 april 2020

12u29 0 Overijse Dion Cools speelt sinds januari bij de Deense topclub FC Midtjylland. Zijn club wil bij de herneming van de Deense competitie graag haar supporters zo dichtbij mogelijk houden en wil haar toeschouwers de wedstrijden live op grote schermen laten mee volgen in hun auto’s rond het stadion.

Wij spraken met de 23-jarige Dion Cools die afkomstig is uit Overijse. “Er zijn zeker nog veel connecties met Overijse. Mijn ouders wonen er nog steeds net als veel van mijn jeugdvrienden en beste vrienden”, zegt Dion Cools. “Zelf verblijf ik in Silkeborg op 20 minuten van het trainingscomplex. Ik woon hier met mijn vriendin en ons hondje en alles verloopt naar wens. Uiteraard is het jammer dat we geen bezoek kunnen ontvangen van onze families en vrienden. Dat wordt zeker gemist.”

“Buiten het missen van familie en vrienden mis je toch soms ook wat zaken uit de winkel die je hier niet vindt zoals appelmoes (lacht). Over het algemeen is alles vrij gelijkaardig en is het hier zelfs rustiger leven. Geen files en veel natuur. Als er één ding is dat ik mijn ouders altijd vraag om mee te pakken is het taart. Welke? Kaastaart uiteraard.”

De maatregelen tegen corona zijn in Denemarken iets anders dan bij ons. “De lockdown is al zeker anderhalve maand aan de gang en is minder streng in vergelijking met België. We mogen vrij rondlopen, gaan en staan waar we willen. De essentiële winkels zijn open en sinds deze week ook onder meer de kappers. Dus het is beter vertoeven in Denemarken dan in België.”

Makkelijk ingepast

Cools is zeer blij met zijn nieuwe club. “Midtjylland is een familiale ploeg, wat er ook voor zorgde dat het makkelijk was om in de groep te passen. Zeker als je Scholz (ex-Club Brugge, nvdr) al kent van vroeger. Hij is de perfecte gids om mij te helpen. Ze spreken allemaal vloeiend Engels dus je kan makkelijk met iedereen een gesprek hebben. Ze hebben grote ambities en geven me veel vertrouwen dus kan het alleen maar goed gaan.”

Normaal trainen kan Cools nog niet. “We trainen in groepjes van zes. We mogen niet met meer dan tien zijn en mogen ook geen contact hebben dus balbezitvormpjes enzovoort lukt niet.”

“We hopen binnen een maand terug te spelen. Het idee van de drive-in voor de supporters vind ik goed en zeer leuk. Zo heb je toch nog een soort van sfeer en mentale steun tegelijk”, besluit Cools.