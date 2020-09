Dimitri Delorge pakt met Tempo Overijse slechts een punt tegen Svelta Melsele: “Karig beloond voor onze goede wedstrijd” DRIES CHARLIER

20 september 2020

09u26 0 Overijse Tempo Overijse raakte zaterdagavond niet verder dan een 2-2-gelijkspel in eigen huis tegen Svelta Melsele. De Overijsenaren haalden tweemaal een achterstand op. Na afloop overheerste toch vooral de ontgoocheling na het puntenverlies.

“We kwamen na ongeveer een kwartier 0-1 achter na een vlijmscherpe counter”, luidt de analyse van kapitein Dimitri Delorge. “Het was duidelijk dat Melsele voor een puntje kwam spelen en in de eerste helft hadden we het moeilijk om hun blok te ontwrichten. Na een voorzet van De Jonge kon Van Eyk wel de 1-1 binnenkoppen. Ondanks dat we nadien nog wat druk konden uitoefenen en enkele hoekschoppen kregen, was de ruststand toch 1-1.”

“Je hoopt dan dat je er de tweede helft over zal gaan en gaat op zoek naar dat doelpuntje. In minuut 47 kwamen we echter opnieuw op achterstand na een ongelukkige deviatie en eigen doelpunt van Van Eyk op een aangesneden vrije trap. Daar waren we een kwartier niet goed van. Gelukkig konden we ons herpakken en werden we terug dominant. Zo kregen we een zestal goede kansen. Tweemaal op de paal, een wereldredding van de doelman en driemaal nipt naast of over.”

Achter de feiten aanlopen

Vlak voor affluiten was het dan toch raak. Kapitein Delorge zorgde zelf voor de 2-2. “Twee minuten voor tijd kregen we dan toch loon naar werken. Ik kon een gekraakt schot van Amrani in doel deviëren.” Verder kwamen beide ploegen niet meer en zo werd het een puntendeling.

“Na de wedstrijd overheerste de ontgoocheling, want we speelden een degelijke tot goede match, maar werden met slechts één punt karig beloond. Langs de andere kant, als je twee minuten van verlies bent, moet je misschien nog blij zijn met dat puntje. Tegen dergelijke defensief ingestelde tegenstanders mag je niet achterkomen, want dan loop je steeds achter de feiten aan en maak je het jezelf moeilijk.”

Mentale weerbaarheid

Delorge weet wat Tempo Overijse moet meenemen naar de volgende wedstrijd, volgende zaterdag in en tegen Torhout 1992. “We kennen onze werkpunten. Het is alleen jammer dat we hier tegen Melsele alweer een tegengoal op slikten.”

“Die foutjes moeten eruit en dan ben ik er zeker van dat we met deze mentaliteit en groepsgeest nog veel punten gaan pakken. We toonden namelijk nog maar eens onze mentale weerbaarheid om een achterstand weg te werken en dat was in de voorbereiding wel vaker het geval”, besluit Delorge.