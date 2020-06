Dertienkoppige bende kraakte 50 kluizen: tot 5 jaar cel Wouter Hertogs

26 juni 2020

13u03 0 Overijse Dertien personen die verantwoordelijk worden gehouden voor een vijftigtal kluizenkraken over heel het land zijn veroordeeld tot straffen die oplopen tot 5 jaar cel. De bende richtte bij haar inbraken heel wat schade aan. Ze maakte vaak een gat in de muur of het dak van handelszaken en fastfoodrestaurants, waarna ze de brandkast forceerde.

Begin 2019 begon de bende inbraken te plegen in handelszaken en fastfoodrestaurants zoals McDonald’s. Ze maakten met zware middelen een gat in het dak of de muur, waardoor ze rechtstreeks in het bureau terechtkwamen waar de brandkast stond. De bende zou verantwoordelijk zijn voor niet minder dan 57 feiten. Ze sloegen onder meer toe in McDonald’s-filialen in Overijse, Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek, maar ook in een Carrefour en een ICI Paris XL in Vilvoorde. De federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde kon de bende in juni 2019 oprollen en acht verdachten van Kosovaarse afkomst oppakken in Grimbergen, Evere, Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node. Uiteindelijk werden dertien verdachten geïdentificeerd.

Grote commerciële schade

Het kopstuk van de bende werd vrijdag veroordeeld tot 5 jaar cel. Tien beklaagden werden veroordeeld tot effectieve celstraffen tussen 15 en 4 jaar cel. De laatste twee verdachten, die een kleine rol hadden gespeeld, kregen respectievelijk een werkstraf van 180 uur en 6 maanden cel met uitstel. “De beklaagden pleegden een schrikwekkend aantal feiten, die grote commerciële schade toebrachten aan de getroffen handelszaken”, aldus de rechter in het vonnis. “De omvang van de straffen moet de beklaagden er toe aanzetten meer respect te krijgen voor de eigendom van anderen en hen in de toekomst op een eerlijke manier hun brood te laten verdienen.”