Den Heurk zondag omgetoverd tot grote binnenspeeltuin Robby Dierickx

02 december 2019

09u39

Kinderen tussen 3 en 7 jaar oud moeten zondag in sporthal Den Heurk in Overijse zijn. De sporthal wordt van 13 tot 17 uur immers omgetoverd tot een grote binnenspeeltuin. De kinderen zullen er kunnen springen op het springkasteel, fietsen op driewielers, tuimelen op de airtrack en nog veel meer. Daarnaast maakt een ballonnenclown de gekste figuren met ballonnen en zal er ook een grimestand zijn. De deelnameprijs bedraagt 5 euro. Volwassenen mogen gratis binnen. Inschrijven kan via www.overijse.be/webwinkel of ter plaatse. Sportschoenen zijn verplicht.