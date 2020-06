De helft minder klanten, maar veel meer personeel: buffetrestaurant Wok Dynasty moet werking grondig aanpassen om te heropenen Robby Dierickx

07 juni 2020

08u50 5 Overijse Maandag heropenen horecazaken de deuren en dus is het dit weekend alle hens aan dek in restaurants en cafés om alles tijdig klaar te krijgen. Voor buffetrestaurants is de verandering misschien wel het grootst. Klanten mogen er immers niet meer massaal aan het buffet aanschuiven en alles moet in individuele porties verkrijgbaar zijn. Bij Wok Dynasty in Overijse kijkt men met spanning uit naar de heropening van dinsdag.

“Wie aan een tafel zit in een café of in een restaurant blijft daar de hele tijd zitten en mag alleen opstaan om naar het toilet te gaan.” Dat liet premier Sophie Wilmès (MR) afgelopen woensdag tijdens de persconferentie na de Nationale Veiligheidsraad weten toen ze het over de heropening van de horecazaken had. Voor de buffetrestaurants is er echter wel een uitzondering. Daar mogen klanten wel naar het buffet - dat er weliswaar helemaal anders moet uitzien - wandelen.

In Wok Dynasty in Overijse zullen de klanten vanaf dinsdag per tafel naar het buffet geleid worden. “Met vloerstickers maken we duidelijk dat de anderhalve meter afstand altijd bewaard moet worden”, legt Chanqying Wu, eigenares van de keten met zes restaurants in Vlaanderen, uit. “Het buffet zelf zal ook helemaal anders zijn. Zo kunnen klanten hun borden niet langer zelf vullen met gerechten uit grote kommen, maar zorgen onze chefs ervoor dat er individuele porties beschikbaar zijn. Die zullen in aparte kommetjes verdeeld worden, zodat elke klant één kommetje kan nemen. Zelf een bord samenstellen om nadien te laten wokken, is ook verleden tijd. We stellen voortaan zelf borden samen, waarna de klanten hun lievelingssaus aan de wokchef vragen en hij vervolgens een wokgerecht op de borden tovert.”

Helft minder stoelen

Voorts zullen klanten in Overijse een aparte in- en uitgang gebruiken waardoor er eenrichtingsverkeer gecreëerd wordt. Het aantal stoelen wordt gehalveerd, van 200 naar 100. “Terwijl onze capaciteit fors daalt, stijgt het aantal personeelsleden”, aldus nog Wu. “Er moeten extra werknemers aan het buffet staan en we zetten ook iemand aan de inkom zodat we de handen van de klanten kunnen ontsmetten. Of we getwijfeld hebben om te heropenen? Zeer zeker. Ik vraag me af of we op deze manier wel rendabel kunnen werken. Maar we zijn nieuwsgierig en willen onze klanten niet in de kou laten staan. We kijken dan ook met veel spanning uit naar de heropening.”