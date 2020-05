Crisismanager nog zeker tot eind volgende week in rusthuis Ofelia “maar het gaat de goede kant op” Robby Dierickx

16u06 2 Overijse Nog zeker tot eind volgende week blijft de crisismanager van het Agentschap Zorg en Gezondheid aan boord in woonzorgcentrum Ofelia in Overijse. Sinds eind vorige maand probeert die er orde op zaken te stellen nadat de gemeente en het personeel er aan de alarmbel trokken wegens een falend beleid in volle coronacrisis. “Maar de rust is teruggekeerd”, klinkt het nu bij het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Dat er vandaag een crisismanager actief is in Ofelia, het rusthuis langs de Nijvelsebaan in Overijse, is het gevolg van het feit dat het gemeentebestuur enkele weken geleden aan de alarmbel trok. Het deed dat nadat één van de bewoners in volle coronacrisis de benen nam. Voor het schepencollege de druppel die de emmer deed overlopen, want in het verleden waren er al vaker problemen in het woonzorgcentrum. Zo erg zelfs dat Ofelia in maart vorig jaar op de zogenaamde zwarte lijst van rusthuizen kwam te staan.

Ondertussen verdween het woonzorgcentrum alweer van die lijst, maar de coronacrisis legde opnieuw verschillende pijnpunten bloot. Na de klacht van de gemeente stuurde het Agentschap Zorg en Gezondheid de inspectie naar het rusthuis en daaruit bleek dat een krachtdadig beleid ontbrak, waardoor er onrust heerste bij het personeel. Daarop werd een crisismanager ingeschakeld.

Tweede besmettingsgolf

Twee weken later is de situatie er onder controle volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Het gaat de goede kant op”, zegt woordvoerder Joris Moonens. “De komende dagen zal de crisismanager nog vol inzetten op de coaching van de directie en de hoofdverpleging zodat alles na zijn vertrek vlot kan verlopen. Dat is vooral belangrijk voor moest er een tweede besmettingsgolf komen. Als alles de komende dagen vlot verloopt, rondt de crisismanager zijn werk eind volgende week af. Is dat niet het geval, dan kan de termijn nog eens met tien dagen verlengd worden.”

Momenteel zijn nog vijf bewoners besmet met het coronavirus. Zij zitten momenteel in quarantaine op hun kamer.