CD&V betreurt vertrek GITO uit Drieklank: “Weg naar Brusselse scholengemeenschap ligt nu helemaal open” Robby Dierickx

25 november 2019

09u39 0 Overijse Vorige week besloot de gemeenteraad van Overijse dat de gemeentelijke secundaire school GITO niet langer tot scholengemeenschap Drieklank zal behoren. Binnenkort zal de gemeenteraad moeten kiezen of de school tot GO!-scholengemeenschap Scoop of tot een nieuw op te richten scholengemeenschap met onder meer Brusselse scholen toetreedt. CD&V hekelt die beslissing.

“GITO Overijse heeft in Drieklank steeds zijn neutraal, pluralistisch statuut kunnen behouden”, klinkt het bij de oppositiepartij. “De gebruikte leerplannen, ontdaan van elke christelijke verwijzing, worden trouwens tussen de verschillende koepels (gemeentelijk, gemeenschap en katholiek onderwijs) meer en meer op elkaar afgestemd.”

Volgens CD&V zijn de redenen om het GITO uit Drieklank te halen vergezocht. “De scholengemeenschap werd tijdens een evaluatie – die uitgevoerd werd door de waarnemend directeur en de technisch adviseur-coördinator van het GITO en een gemeentelijke ambtenaar – bestempeld als oorzaak van alle problemen waarmee de school nu kampt. En dat in plaats van de eigen tekortkomingen en fouten in te zien. De vlucht vooruit naar een andere scholengemeenschap zal hieraan niets verhelpen.”

Leerkrachten naar Brussel?

Ondanks dat nog niets beslist is, meent CD&V te weten dat het GITO meer dan waarschijnlijk tot de nieuwe scholengemeenschap met twee Brusselse scholen en met het BUSO Vest uit Vilvoorde en het GISO van Machelen zal toetreden. En dat zal volgens de oppositiepartij nefast zijn. “Een leerkracht van het GITO die onvoldoende uren telt, zal overgeplaatst worden naar een andere school van de scholengemeenschap, met een grote kans dat dit in een van de Brusselse scholen zal zijn. Op politiek vlak zal Overijse met het Brusselse stadsbestuur moeten overleggen over het te volgen beleid. Vraag is welke reële impact Overijse hierop kan hebben wetende dat de Brusselse scholen 64 procent van de leerlingen in die scholengemeenschap zullen tellen.”