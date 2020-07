CC Den Blank zet deuren open voor blokkende studenten Robby Dierickx

31 juli 2020

14u43 0 Overijse Studenten die de komende weken voor een tweede zit moeten studeren, kunnen dat op een coronaveilige manier in cultuurcentrum Den Blank in Overijse doen.

De deuren van Den Blank zwaaien elke dag om 9 uur open. Op maandag kan er tot 17 uur gestudeerd worden, op andere dagen tot wanneer het cultuurcafé sluit. Er moet wel op voorhand gereserveerd worden via vrijetijd@overijse.be, 02/687.59.59 of via de onthaalbalie van het cultuurcentrum.

Gezien de coronacrisis gelden er verschillende maatregelen. Zo is het dragen van een mondmasker verplicht, behalve wanneer je aan tafel aan het studeren bent. De afstandsregels moeten steeds in acht genomen worden en de handen moeten altijd met zeep gewassen worden bij het binnenkomen en het verlaten van de zaal. Studenten moeten hun eigen studeerplek ook ontsmetten wanneer ze vertrekken. De desinfecterende spray en doekjes zijn beschikbaar aan de onthaalbalie. Tot slot mogen studenten alleen hun toegewezen studeerlokaal betreden en niet naar de andere lokalen wandelen.