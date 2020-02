Burgerpanel moet burgers betrekken bij beleid én moet gemeenteraadsleden langer aan boord houden Robby Dierickx

06 februari 2020

11u44 0 Overijse Overijse is één van de vijf door de Vlaamse overheid geselecteerde gemeenten voor het burgerpanel, een proefproject rond participatie. Dat project heeft twee doelen: het meer betrekken van de burgers bij het beleid en het aan boord houden van de gemeenteraadsleden. Steeds meer gemeenteraadsleden geven hun zitje vroegtijdig op omdat ze vinden dat ze te weinig inspraak krijgen.

Deze week heeft het schepencollege van Overijse 3.000 brieven naar willekeurige inwoners gestuurd met de vraag of ze willen deelnemen aan het burgerpanel. Eind deze maand wordt een tweede loting gedaan, waarna zowat veertig inwoners over zullen blijven. “Zij zullen deel uitmaken van het burgerpanel”, verduidelijkt burgemeester Inge Lenseclaes (Overijse2002/N-VA). “De selectie moet een zo goed mogelijke afspiegeling van de gemeenschap zijn. Dit wil zeggen: een goed evenwicht tussen alle mannen en vrouwen, alle gehuchten vertegenwoordigd, een goede verdeling binnen de leeftijdscategorieën en vertegenwoordiging van verschillende gezins- en werksituaties.”

Het burgerpanel komt er op vraag van de Vlaamse overheid. “Bedoeling ervan is de burgers meer te betrekken bij het beleid, maar ook om de gemeenteraadsleden langer aan boord te houden”, zegt de burgemeester. “Het is immers steeds meer een tendens om vroegtijdig de gemeenteraad uit te wuiven. Vaak is dit het gevolg van het feit dat de gemeenteraadsleden zich te weinig betrokken voelen bij het beleid. Met dit participatieproject zullen alle gemeenteraadsleden inspraak krijgen.”

Taxshift

Het hele traject wordt opgevolgd en begeleid door een kerngroep waarin de Vlaamse overheid, Levuur en alle fracties van de gemeenteraad en de administratie vertegenwoordigd zijn. Daarnaast is er nog een expertgroep die zich over het thema buigt en afbakent waar nodig. “Wij hebben ervoor gekozen om de gemeentebelastingen onder het licht te houden”, aldus nog Lenseclaes. “Het burgerpanel heeft als doel om een advies te formuleren aan de gemeenteraad over een eventuele gemeentelijke taxshift. De gemeenteraad gaat hier vervolgens mee aan de slag.”

Op 28 maart komt het burgerpanel een eerste keer samen, op 26 april een tweede keer. “We bieden de deelnemers de mogelijkheid aan om thuis opgehaald en nadien weer afgezet te worden. Ook voorzien we kinderopvang zodat iedereen met kinderen zich vrij kan maken”, besluit Lenseclaes.

