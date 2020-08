Burgemeester laat broedhoop voor steeds zeldzamer wordend vliegend hert aanleggen in tuin Robby Dierickx

13 augustus 2020

11u11 2 Overijse Inge Lenseclaes, de burgemeester van Overijse, en haar man hebben in hun tuin een broedhoop voor het vliegend hert laten aanleggen. Daarmee willen ze de overlevingskansen van de reuzekever, die steeds zeldzamer wordt, vergroten.

Het vliegend hert is de grootste kever in Europa. Het diertje dankt zijn naam aan zijn enorme kaken, die op een gewei lijken. Maar de kever heeft het moeilijk. De regio Brabantse wouden, waartoe ook Overijse hoort, is een van de weinige plekken waar de kever nog thuis is. En nu draagt burgemeester Inge Lenseclaes haar steentje bij door een broedhoop in de tuin te laten aanleggen.

“Mijn kinderen waren dolgelukkig toen ze vorig jaar een vliegend hert in de tuin spotten”, aldus Lenseclaes. “Door plaats te maken voor een broedhoop willen we het overleven van deze bijzondere kever een handje toesteken. En ik hoop natuurlijk ook zelf ooit een vliegend hert in het echt te kunnen zien.”

Rottend hout

Een broedhoop bestaat uit een stapel ingegraven boomstammen. “De larven van het vliegend hert voeden zich met het rottend hout”, zegt Andreas Baele, projectcoördinator van Plan Vliegend Hert. “Iedereen kan zo’n broedhoop maken, al moet ze wel gelegen zijn in het actuele leefgebied van de kever. Ook moet het op een zonnige plaats zijn, die maximaal de helft van de dag in de schaduw ligt. De ideale locatie is een zuid-gerichte helling met een houtkant, haag of boomgaard in de buurt.”