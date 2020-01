Brug onder E411 wordt vanaf maandag onderstut in afwachting volledige vernieuwing Robby Dierickx

10 januari 2020

16u01 0 Overijse Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op maandag 13 januari met het onderstutten van de brug onder de E411 in de Bredestraat in Overijse. Volgens de huidige planning zal er tot eind deze maand gewerkt worden. Na de werken kan de busbaan op de E411 opnieuw in gebruik genomen worden.

De werken aan de brug, die twee jaar geleden op de lijst met ‘prioritaire kunstwerken’ geplaatst werd, starten nu maandag. Er zal echter geen hinder zijn voor het verkeer op de E411. In samenspraak met de gemeente Overijse heeft AWV beslist dat de Bredestraat in één richting afgesloten wordt. Het verkeer richting het centrum van Overijse blijft mogelijk. Wie in de andere richting wil, wordt omgeleid via de Bredestraat naar de Speelberg, de Terhulpensesteenweg en de Hoeilaartsesteenweg. De gemeente vraagt nadrukkelijk om niet via de Kerkeweg te rijden, omdat in die straat plaatselijk verkeer geldt. Fietsers zullen wel in beide richtingen onder de brug kunnen rijden.

De stutwerken zijn slechts een tijdelijke maatregel om de busbaan op de E411 opnieuw toegankelijk te maken. Momenteel voert de afdeling Expertise Beton en Staal (EBS), een gespecialiseerde afdeling van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid, een studie uit voor de volledige vernieuwing van de brug.