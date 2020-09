Brandweer ruimt gevaarlijke stoffen uit schuilkelder Margo Koekoekx

06 september 2020

16u09 0 Overijse Op zondagmiddag stond nog een speciaal karwei op de planning van de brandweer. Gevaarlijke stoffen ruimen.

Afgelopen donderdag werd ontdekt dat er nog een kleine hoeveelheid gevaarlijke stoffen aanwezig was in de voormalige schuilkelder van Overijse. Die bevindt zich in de S-bocht.

Bij gevolg sloten ze die bocht volledig af voor het ontruimen op zondagnamiddag. Ook de parking was tijdelijk ter hunne beschikking. Om 15uur was te zien hoe verschillende manschappen alles in gereedheid brachten en aan de slag gingen.