Brandweer Overijse krijgt dakbrand niet zelf geblust door watertekort. Vier andere korpsen springen bij mvdb/ MKV

23 mei 2020

16u13

Bron: VRT NWS 226 Overijse Het watertekort in Overijse speelt ook de brandweer parten. Het korps moest iets voor 13u uitrukken voor een zware dakbrand aan villa Marnix, nadat zonnepanelen vuur hadden gevat. Het brandweerkorps uit Brussel sprong bij om mee te blussen. Brandweer Leuven, Aarschot en Landen sprongen bij met tankwagens.

“De Overijse brandweer kon te weinig water oppompen om de bluswerken verder te zetten en moest een beroep doen op korpsen in de buurt”, zegt Wieland Verboomen. Verschillende tankwagens van naburige korpsen moesten ter plaatse komen. “Indien we de slangen op de leidingen hadden aangesloten had heel de streek plots weer geen water meer gehad. Collega’s uit Leuven, Aarschot en Landen sprongen bij met tankwagens. Uiteindelijk waren drie tankwagens nodig om de dakbrand te blussen”, legt Wieland Verboomen van Brandweer Overijse uit.

Er vielen gelukkig geen slachtoffers onder de drie bewoners en het bezoek dat op dat moment aanwezig was. Het dak is wel voor een vijfde afgebrand en een deel van het gebouw is uitgebrand en onbewoonbaar. “Het gebouw bestaat uit verschillende delen, een deel bleef gelukkig zonder schade. Een stuk van het gebouw is uitgebrand.” De brand ontstond vermoedelijk door een defect aan een zonnepaneel. Om 16u30 kon de brandweer afronden.

Zowel donderdagavond als vrijdagavond zaten verschillende straten zonder water of met heel lage druk. Inwoners van de getroffen wijken van de Vlaams-Brabantse gemeente waar geen druppel meer uit de kraan komt, konden deze voormiddag langs de brandweerkazerne waar ze een voorraad drinkwater kregen. Die bedeling gaat nog door tot 20 uur vanavond.