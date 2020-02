Brandende sigaret legt keuken in de as SHVM

11 februari 2020

18u53 0

In de nacht van maandag op dinsdag is de brandweer uitgerukt voor een keuken die in lichterlaaie stond in een woning in Overijse. Een slecht uitgedoofde sigaret in de vuilnisbak zou daarbij de boosdoener zijn geweest. De bewoner van de woning was op het moment van de brand niet thuis. Hij was namelijk aan het wandelen met zijn hond en merkte de brand op bij zijn thuiskomst. Tijdens het incident vielen geen gewonden, maar de brand veroorzaakte wel heel wat schade.