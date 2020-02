Boom op huis in Overijse MKV

09 februari 2020

18u34 2

Veel bomen kwamen al op straat terecht maar in Overijse heeft een boom één van de huizen in de Boslaan getroffen. Er is vooral sprake van dakschade. De brandweer legde de gaten zo goed mogelijk dicht opdat de regen niet zou inslaan en de wind er niet onder kan.