Blokken in groep kan in bib, Kamp Kwadraat en Den Blank RDK

21 mei 2019

Omdat heel wat studenten liever in groep studeren dan alleen kunnen ze in Overijse op drie verschillende plaatsen samen blokken. Zo zet de gemeente niet alleen de bibliotheek open voor ijverige studenten, maar kunnen ze van 28 mei tot 28 juni ook in cultuurcentrum Den Blank en in vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat terecht. Wie in Den Blank wil studeren, moet op voorhand wel een lokaal reserveren via de webwinkel op www.overijse.be/webwinkel. In de bib en in Kamp Kwadraat kunnen ze gewoon binnenwandelen tijdens de openingsuren.