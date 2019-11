Bijna jaar na sluiting kan renovatie Begijntjesbad eindelijk starten Aannemer vat werkzaamheden binnen twee weken aan. Bad heropent in najaar Robby Dierickx

04 november 2019

13u48 0 Overijse Binnen twee weken starten eindelijk de renovatiewerken aan het Begijntjesbad in Overijse. Met een jaar vertraging, want de deuren van het zwembad hadden eigenlijk nu al moeten heropend worden. Door allerlei problemen werd de startdatum van de renovatie echter meermaals uitgesteld. “Maar nu kunnen we echt van start gaan”, zegt sportschepen Peter Van den Berge.

Op zondag 2 december vorig jaar werd er voor het laatst gezwommen in het Begijntjesbad in Overijse. Het zwembad sloot toen de deuren met het oog op de grondige renovatiewerken die begin dit jaar hadden moeten starten. Maar al snel bleek er een kink in de kabel te zitten, want in de eerste aanbestedingsprocedure werd geen aannemer gevonden. Pas net voor de zomervakantie vond de gemeente Overijse een firma die de renovatiewerken zou uitvoeren. Toen al werd duidelijk dat de eerder gecommuniceerde openingsdatum van eind dit jaar niet meer haalbaar zou zijn en liet de gemeente weten dat het Begijntjesbad nog een jaar langer dicht zou zijn. Inmiddels is de aannemer gestart met de voorbereidende werken en ondertussen is hij ook begonnen met de werfinrichting. “Volgens de laatste planning zou de aannemer binnen twee weken starten met de effectieve renovatiewerken”, aldus schepen Van den Berge (Overijse2002/N-VA).

Gezonder zwembad

Het komende jaar worden de inkom, de vloeren en de kleedkamers in een nieuw jasje gestoken. Ook de wildwaterbaan en het eigenlijke zwembad worden onder handen genomen, net als de buitengevel. De technische installaties worden gemoderniseerd en er worden enkele energetische maatregelen genomen. Ook moet de vervanging van de verluchtings- en waterbehandelingsinstallatie voor een gezonder en duurzamer Begijntjesbad zorgen.

Volgens de sportschepen is het nog steeds de bedoeling om het zwembad in het najaar van 2020 te heropenen. “Een exacte openingsdatum kunnen we momenteel echter nog niet geven”, klinkt het. “Het gaat namelijk om renovatiewerken, die weleens voor verrassingen kunnen zorgen. Daarnaast zullen ook de weersomstandigheden een belangrijke rol spelen. Een groot deel van het dak van het zwembad wordt immers verwijderd, waardoor de werken bij regenweer mogelijk bemoeilijkt worden. Tot slot is het een project waarbij heel wat onderaannemers ingeschakeld worden. Het zal een huzarenstukje worden om alle werkzaamheden van de verschillende onderaannemers goed op elkaar te laten volgen. Zodra we meer zicht hebben op de officiële heropeningsdatum zullen we dat naar de zwemmers toe communiceren”, besluit Peter Van den Berge.