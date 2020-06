Bewoner nog steeds vermist na zware brand, twee dochters in veiligheid Margo Koekoekx Robby Dierickx

01 juni 2020

08u48 10 Overijse De brandweer van Overijse is maandagochtend uitgerukt voor een uitslaande brand in een woning op de Hoeilaartsesteenweg in Overijse. Om 7.40 uur kwam de oproep binnen maar het huis was deels al aan het instorten toen zij aankwamen. De bewoner van het huis is nog spoorloos, vermoedelijk ligt de man nog onder het puin. Een speurhond moet de zoektocht naar de man en diens hondje vergemakkelijken.



Er is nog geen spoor van de bewoner. Een puinhond moet de zoektocht naar de man die waarschijnlijk onder het puin ligt makkelijker maken.



Danny Gillyns

Op korte tijd werd een woning op de Hoeilaartsesteenweg volledig in de as gelegd. De brandweer bluste met man en macht, bijna de volledige kazerne is ter plaatse samen met een ambulance van La Hulpe. Het gaat om een oud gebouw waar een zestiger en zijn hond wonen. “De man werd gisteren nog opgemerkt in de straat”, verklaart Danny Gillyns, officier van wacht politiezone Druivenstreek. “We hebben hem nog niet gevonden, de kans bestaat dat hij onder het puin ligt.”

Om 7u40 kreeg de brandweerkazerne de oproep binnen maar het huis stond al in lichterlaaie en was deels aan het instorten. Ze sluiten een ontploffing niet uit en gaan op zoek naar de mogelijke oorzaak.

Het parket moet ter plaatse komen samen met het labo. “Momenteel is het puinruimen”, zegt officier Gillyns. “De twee dochters werden elders gezond en wel aangetroffen. Zij zijn op de hoogte van wat er met het huis van hun vader gebeurde. Momenteel ontbreekt nog elk spoor.”

De zoektocht werd uitgesteld omdat na het blussen enkel de voorgevel en een stuk van de achtergevel nog overeind staan. “Die moeten we eerst neerhalen alvorens de manschappen de zoektocht naar de man veilig kunnen aanvatten”, zegt Gillyns. Er komt ook een puinhond die mee zal speuren naar de man die mogelijks onder het puin ligt. Gezien er nog steeds geen spoor van hem is, lijkt die kans enkel groter te worden.

De buren vreesden even dat het vuur ook op hun woning zou overslaan. De brandweer kon dat gelukkig nog net voorkomen Steve Pay

Mogelijke verspreiding van vuur voorkomen

Verschillende buren kwamen vanochtend ongerust op straat eerst door het huis dat in lichterlaaie stond, vervolgens de brandweer die talrijk aankwam.

De buren vreesden even voor het overslaan van het hevige vuur op de omliggende woningen “De hond van de buren was gaan lopen, maar is intussen terecht”, vertelt Steve Pay, een buur van enkele huizen verderop. “Zijn baasjes vreesden even dat het vuur ook op hun woning zou overslaan. De brandweer kon dat gelukkig nog net voorkomen. De wind zat gelukkig richting de naastgelegen paardenwei. Had dat niet het geval geweest, had de brand zich makkelijk verder verspreid via de naastgelegen woning en het bos dat vlak aan onze tuinen grenst.”

De buren en hun Berner sennerhond Bennie zijn voorlopig in veiligheid bij Steve een vijftal huizen verder op.

De straat blijft voorlopig afgesloten. Later meer informatie.