Bewakingscamera’s moeten afpersers voortaan van skatepark weren Robby Dierickx

20 juli 2020

16u59 0 Overijse Een maand nadat enkele jonge skaters afgeperst werden door 18-jarigen op het skatepark van Overijse heeft de gemeente er bewakingscamera’s geplaatst. Die moeten ervoor zorgen dat er een einde komt aan de overlast.



Sinds de heropening van het skatepark na de lockdown werden verschillende 12- à 13-jarigen het slachtoffer van een groepje afpersers. Het ging om 18-jarigen uit buurgemeente Hoeilaart. In de meeste gevallen bleef het bij afpersing onder verbale dreiging, maar af en toe werden er ook klappen uitgedeeld. Omdat er in juni steeds meer klachten van afgeperste jongeren kwamen, besloot het schepencollege van Overijse om in te grijpen en bewakingscamera’s op het skatepark te plaatsen. Die werden vorige week ook geplaatst. “Ondertussen hebben we geen klachten meer ontvangen, maar de camera’s blijven er al zeker zes maanden staan”, zegt burgemeester Inge Lenseclaes (Overijse 2002/N-VA).

“We zijn geen fan van dergelijke camera’s, maar in dit geval ging het om strafbare feiten tegen jonge skaters dus besloten we wel om vier exemplaren te huren. Binnen zes maanden zullen we alles evalueren en zal bepaald worden of de camera’s er nog wat langer moeten blijven staan.”