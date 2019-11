Beschuldigde Rwandamoord: “Ik heb levens gered” WHW

12 november 2019

19u39 0 Overijse Fabien Neretsé, de Rwandees die terechtstaat voor betrokkenheid bij genocide- en oorlogsmisdaden in Rwanda, ontkent dat hij een Interahamwe-militie heeft opgericht. “Ik heb zelfs levens gered”, getuigde hij voor het Brusselse assisenhof.

Fabien Neretsé had een school opgericht in Mataba. Na een rel waarbij Tutsi-studenten werden aangevallen door Hutu-studenten in 1993 had hij extra bewakers ingehuurd op zijn school, vertelde hij vrijdag. Volgens meerdere getuigenissen zouden de bewakers echter een Interahamwe-militie vormen, hadden ze veel Tutsi’s vermoord en was de militie op de school gevestigd. Klopt niets van, aldus Neretsé. “Als ik niet in Mataba was aangekomen, zouden er tientallen doden zijn gevallen”, zei Neretsé dinsdag, waarbij hij erop wees dat hij bewakers had ingehuurd voor de school. Hij voegde er nog aan toe dat hij ook een directeur had ontslagen.

Neretsé werd ook ondervraagd over de moord op Jospeh Mpendwazi in de omgeving van Mataba op 19 juni 1994. Neretsé zou de leider geweest zijn van de operatie om Mpendwazi gevangen te nemen. Een jonge studente van zijn school in Mataba getuigde dat Neretsé haar die dag had aangeboden om mee te rijden in een auto toen ze onderweg was naar Kivurunga. In de auto had ze twee militairen gezien en een man die was vastgebonden. “Ik werd gedwongen door de militairen, die Mpendwazi net gevangen hadden genomen, om hen naar Kivuruga te brengen. Ik zei tegen het leger: ‘Ik ga geen student van mijn school passeren zonder haar mee te nemen’. En dus heb ik haar meegenomen”, zei hij.

Volgens de advocaten van Neretsé hield het hof enkel rekening met getuigenissen à charge. De advocaten hadden daarop een eis ingediend om het hof getuigenissen à décharge te laten voorlezen. Na twee uur beraadslagen heeft het hof een arrest uitgevaardigd die de argumenten van de verdediging afdoet. Neretsé, een 71-jarige Rwandees die in Frankrijk woont, wordt beschuldigd van betrokkenheid bij dertien moorden en drie pogingen tot moord in Rwanda, waaronder veel Tutsi’s en onder wie ook de Belgische Claire Beckers, haar man en haar dochter Katia. De feiten speelden zich af in Rwanda 1994 tijdens de genocide op de Tutsi’s.